李慧詩對手起底　軒治最堅

香港單車代表李慧詩闖入東京奧運女子爭先賽4強，將與烏克蘭的史特莉高娃爭入決賽，另一條線就由德國軒治對加拿大的姬絲米切爾，目前形勢，Sarah只要再贏1場就肯定有獎牌，贏2場就能奪得夢寐以求的金牌，面前這3位對手，將會與其中2人對陣，她們的實力如何？

李慧詩4強對手是史特莉高娃，只要闖過此關便坐銀望金，此戰可謂相當關鍵！史特莉高娃現年25歲，在2019及2020年歐錦賽先後獲得銀牌及銅牌，今屆晉級過程中先後擊敗今屆競輪賽銀牌得主安祖絲、中國的鍾天使，8強擊敗德國另一強手費德烈治，實力強勁。

假如Sarah順利闖入決賽，對手很大機會是軒治。23歲的德國車手軒治為去年世錦賽爭先賽、競輪賽及團體爭先賽「三料冠軍」，她在今屆亦夥拍費德烈治，以破大會紀錄時間贏得團體競速銀牌，是爭先賽金牌大熱門。

4強最後一位車手是加拿大的姬絲米切爾。現年27歲的她雖然在大賽沒有輝煌成績表，但這位2019年洲際爭先賽冠軍在該資格賽（200米計時賽）以10秒154打破世界紀錄，足證其爆發力驚人。今屆爭先賽晉級過程中未逢一敗，以全勝姿態過關，反映其狀態甚勇。

4強：

李慧詩（香港）Vs 史特莉高娃（烏克蘭）

姬絲米切爾（加拿大）Vs 軒治（德國）

李慧詩今日賽程

‧女子爭先賽

9:18am 準決賽(第1場) VS 史特莉高娃(烏克蘭)

9:39am 準決賽(第2場) VS 史特莉高娃(烏克蘭)

10:03am 賽準決賽(第3場如有) VS 史特莉高娃(烏克蘭)

10:20am 金牌戰及銅牌戰(第1場)

10:45am 金牌戰及銅牌戰(第2場)

11:05am 金牌戰及銅牌戰(第3場如有)

註：另一場準決賽由德國的軒治對加拿大的姬絲米切爾

4強賽制採3場2勝制，勝方進入金牌戰，而負方落入銅牌戰