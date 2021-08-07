印度歷史性奪標槍金牌　佢師父係舊槍王

奧運男子標槍項目，印度23歲新星祖柏(Chopra)，在第2擲造出87米58成績，力壓兩位捷克選手奪得標槍金牌。這塊金牌創造多項歷史，包括奧運標槍這項古老項目首次由亞洲人奪冠、印度自1900年參加奧運至今121年首面田徑金牌等等。

標槍是捷克及德國的傳統強項，不過今屆德國名將維達爾(Vetter)表現失準，造出82米52便因傷休戰，兩名捷克選手亦無法突破87米大關，反而祖柏在今次賽事發揮穩定，第1擲已造出87米03，第2擲更進一步，造出87米58，鎖定金牌。

相對於其他巨星，祖柏只係初出道的新生，對上一個冠軍係雅加達亞運金牌，2016年仲玩緊青年賽事，2017年在世界賽排名較後，近年兩因為疫情甚少比賽，估唔到今屆奧運一舉奪金，創造奇迹。

其實賽前印度傳媒都有報道，指祖柏是印度百年來的田徑獎牌希望，不過大家都沒有為意，維達爾賽前都有稱讚祖柏是好選手，但與他實力有一段距離，如今出現極大反差，祖柏一戰成為國家英雄，名列史冊。

祖柏的佳績其實早有先兆，田為他的其中一位教練，正是80年代前東德一代槍神漢恩(Hohn)，他在標槍改制前造出104米80的舊世界紀錄，此紀錄可謂後無來者，今次在他指導下教出一位奧運槍王，可說是衣缽傳承。