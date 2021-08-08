【話你知今日焦點】李慧詩衝金　中美爭獎牌榜終極一哥

經過連日賽場烽煙四起後，不經不覺東京奧今日(8/8) 已來到Day17最後一天，壓軸賽日將在拳擊、田徑、手球、水球、排球、籃球、場地單車及藝術體操等項目決出13面金牌。場地單車有香港「牛下女車神」強勢闖入4強，全速向金牌進發，定必成為全城最熱哄哄的話題，今早9時18分李慧詩將於伊豆單車館，力拼烏克蘭車手史特莉高娃，比賽採3場2勝制，勝方將殺入金牌戰，而負方會落入銅牌戰。一齊為李慧詩打氣，希望她能為港爭得今屆第6面獎牌。

至於田徑最後一金，於男子馬拉松決出，肯尼亞的基普喬蓋成為焦點，作為世界紀錄保持者，基普喬蓋實力、經驗一流，且看他能否成功衞冕，為傳奇生涯再添榮譽。而女籃決賽亦非常火熱，事關日本隊雖然身材不及外國強隊，但爆冷殺入決賽，今日硬撼美國爭冠，一眾熱血女籃值得捧場。

美國除了女籃「叫胡」，另邊廂在女排亦打入決賽，今日硬撼巴西爭金。截至昨日為止，美國在獎牌榜以36金緊隨38金的中國，兩霸今日最後衝刺，東奧獎牌榜終極一哥寶座，分分鐘鬥至今日最後一刻，才有分曉！

田徑男子馬拉松

水球男子決賽

籃球女子決賽

拳擊女子輕量級57-60公斤級

拳擊男子輕量級57-63公斤級

拳擊女子中量級69-75公斤級

拳擊男子超重量級90公斤級以上

場地單車女子全能賽

場地單車女子爭先賽

場地單車男子競輪賽

藝術體操團體全能賽

手球女子決賽

排球女子決賽

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拉闊東奧—電視台直播節目時間表

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