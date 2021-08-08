香港之星　我們的女車神李慧詩

香港「牛下女車神」李慧詩Sarah長年在橢圓形的場地單場賽道奉獻青春，是國際單車壇一顆閃亮的明星，香港人的驕傲，每一次出戰國際大賽都全城期待，由2012年倫敦奧運到2021年東京奧運，李慧詩成為場地單車巨星的背後，有幾個要素。

1.超刻苦訓練

香港單車隊的訓練以刻苦馳名，早在「亞洲車神」黃金寶時代就實施「封閉式」訓練，謝絕外界接觸，與家人聚少離多，訓練內容一切都是「機密」不可外洩。

不過從李慧詩及其他現役或退役隊員口中，可知道一二。李慧詩曾說過，多年來訓練和比賽生活都很有規律，早睡早起，拉筋、訓練、進食、休息、按摩、吸氧氣，總結訓練數據要自己做，甚至連呼吸都有學問。

多年來Sarah生活每日如是，「偷懶」時亦只是訓練後食個杯麵，對於她這類嚴格控制飲食的專業運動員，已是越界行為。

2.大心臟意志

場地單車其實有一定危險性，專業選手車速甚高，作為世界頂尖運動員，李慧詩2018年雅加達亞運造出的速度200米完成時間10秒571，屬於世界前2名的時間，如此高速衝刺，避免受傷幾乎不可能，Sarah生涯中就曾經歷大重大受傷，面部、額頭、手腳多處傷痕累累。

李慧詩曾被前香港單車隊領隊洪松蔭稱讚「體格精奇」，但其實她幼年時患貧血病，18歲時曾有一次受傷，跌斷左手，嚴重到幾乎令她要放棄單車訓練，前後經過3次手術，休息一年才復出，她的左手至今仍無法正常扭動，屬輕度傷殘。她表示：「這次經歷體會到神的真實」，而信仰是她大心臟意志的最強後盾。

3.好勝心強頑

奧運會有兩類人，一類是來享受比賽，另一類是來爭奪獎牌，Sarah肯定是爭奪獎牌一類。2012年倫敦奧運，李慧詩在女子競輪賽奪得銅牌，成為1997年後，賽後即場訪問時Sarah說：「其實我的目標是金牌。」反映她擁有一顆頑強的好勝心。

Sarah征戰3屆亞運袋走5面金牌，又經歷2016年里約奧運會炒車失落獎牌之痛，她一度宣布暫停比賽，但很快又決定「做回自己」重返賽場，很快重拾狀態。總教練沈金康曾說：「她能贏世界賽，是因為她內心總在想，我能贏你，我一定要贏你，我必需贏你！」這就是李慧詩。

4.幕後團隊

香港單車隊向來是港隊參加大型運動會的獎牌保證，在李慧詩之前早有黃金寶稱霸亞洲，總教練沈金康一路部署進軍場地單車項目，黃金寶生涯後期亦轉戰場地賽，這一切都為李慧詩的崛起鋪路。

場地單車的幕後團隊，教練、機械士、體能教練，是Sarah征戰的最強後盾，感情深厚如家人，2016年尾李慧詩的教練普林俊因急性心臟病發離世，Sarah多次提及這位恩師，成為她繼續爭勝的動力。