東京奧運今閉幕　馬拉松挑戰人類極限

東京奧運周日(8日)閉幕，閉幕禮之前最後一日賽事將決出13面金牌，奧運最具代表性賽事之一的男子馬拉松，將於早上6時假札幌大通公園起步，全場焦點將落在世界紀錄保持者、肯尼亞巨星基普喬蓋身上，這位上屆里奧馬拉松冠軍，3年前在德國創下的2小時01分39神級紀錄，達到人類極限，今屆東奧能否在下一城完成奧運2連冠，全球矚目。

現年36歲的基普喬蓋，青少年的經歷與許多非洲跑手相若，每天生活沒有交通工具，全部靠步行及奔跑，其後接受正規長跑訓練，踏上成神之路，早年的他在2004年雅典奧運及2008年北京奧運先後奪得銅牌及銀牌，2013年轉戰馬拉松，創下12戰11冠輝煌成績，包括2018柏林馬拉松的世界紀錄。

受疫情影響，基普喬蓋的佳績定格在2019，近兩年他的馬拉松成績稍為下降至2小時06分40秒至49秒之間，現時世界排名第9，而今屆東奧馬拉松參賽名單中，跑入2小時06分的跑手眾多，有力競爭者計有，世界排名第3、來自肯尼亞的車朗路，排名第7、同樣來自肯尼亞的基普度(Kipruto)，排名第10、埃塞俄比亞的迪斯沙(Desisa)，以及排名第6、埃塞俄比亞的寧馬(Lemma)。

東京奧運閉幕典禮將於今晚7時在新國立競技場舉行，受新冠肺炎疫情影響，與開幕禮一樣不會有現場觀眾，今屆閉幕禮主題是「World We Share」，東京奧組委表示，這個主題將會表達「我們每個人都生活在自己的世界」，香港隊將會由女子空手道個人形項目銅牌得主劉慕裳擔任持旗手。

日本NHK報道，受疫情影響，閉幕典禮按原計劃簡化，由長約3小時縮短為2小時30分，將會對出席閉幕禮的選手在奧運村的滯留時間設限，預計出席的運動員人數將會減少，另外表演節目亦會簡化。此外，日本宮內廳早前公布，東京奧運名譽總裁日皇德仁不會出席閉幕禮，由弟弟秋筱宮文仁親王代替出席。

閉幕典禮上，日本將會將奧運會主辦權移交給下屆主辦國法國，屆時奧林匹克會旗將會從東京移交到2024年奧運會舉辦城市巴黎。每屆奧運閉幕禮都會有介紹下屆奧運的8分鐘短節目，今次「巴黎8分鐘」勢必成為焦點。

閉幕禮期間，巴黎的標誌性建築建艾菲爾鐵塔將會懸掛巨形旗幟，巴黎市內將有相關活動，至於「巴黎8分鐘」的內容，巴黎奧委會主席埃斯坦蓋表示：「不會如以往的電影預告片，這個節目將由法國著名音樂人Woodkid擔任DJ。巴黎對上次舉辦奧運是1924年，下屆再度主辦奧運是2024年，兩個奧運相距剛好是100年。