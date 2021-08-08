11億身價基亞利殊做黑腳　曼城遭狐狸絕殺

周日(8日)凌晨社區盾，上季英超冠軍曼城雖然有新加盟嘅基亞利殊披甲，但呢位轉會費達1億鎊(約11億港元)嘅中場球星冇料到，佢後備上陣之後，「藍月亮」反而喺比賽末段失波，0比1不敵上屆英足盃盟主李斯特城，出戰首輪英超鬥熱刺前夕，遭受打擊。至於「狐狸兵團」李斯特城相隔50年之後，再次奪得社區盾。

今場英超「前哨戰」喺中立場倫敦溫布萊球場舉行，曼城開賽7分鐘有1次入波黃金機會，中場根度簡離門30碼主射罰球，僅被李斯特城門將卡斯柏舒米高飛身撲出。

「狐狸兵團」亦不甘示弱，臨完上半場前，射手占美華迪近門起腳，省到曼城門將薩克史提芬之後，再中柱彈出。

踢到65分鐘，球迷最期待畫面終於出現，以1億鎊轉會費由阿士東維拉加盟曼城嘅基亞利殊後備上陣，但呢位有份協助英格蘭打入歐國盃決賽嘅25歲球星，似乎仲未操起狀態，表現一般，戰局亦陷入膠着狀態。

直至88分鐘，李斯特城前鋒伊恩拿祖喺禁區內逼甩尼敦阿基腳下球，後者情急之下踢跌佢，被球證判罰12碼，伊恩拿祖親自操刀射入全場唯一入球。

出身於曼城青年軍嘅伊恩拿祖2017年轉投李斯特城之後，9次倒戈「藍月亮」，終於取得入球，李斯特城亦繼1971年之後，球隊史上第2次捧社區盾。

曼城將於8月15日晚首輪英超作客勁敵熱刺，領隊哥迪奧拿要諗下計提升球員狀態，至於李斯特城將於8月14日晚英超主場對狼隊。