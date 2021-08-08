李慧詩兩回合大勝軒治　奪爭先賽銅牌為港隊謝幕

【記者許思彤伊豆直擊】昨日連過兩關的「牛下女車神」李慧詩，周日（8日）出戰伊豆單車館舉行的東京奧運場地單車女子爭先賽4強，惜以直落兩局不敵烏克蘭的史特莉高娃，無緣晉級決賽。李慧詩在銅牌戰在首回合大勝德國的軒治，25分鐘後於次回合再下一城擊敗軒治，為港再奪得一面銅牌！

34歲的李慧詩今早與2019年世錦賽銀牌（500米計時賽）得主史特莉高娃爭入金牌戰，二人曾於今屆競輪賽準決賽碰頭，當時李慧詩被幾個對手夾擊「坐包廂」無緣晉級。今場Sarah改變戰術，沒等到最後半圈才爆發，反而在進入最後一圈時已經搶先進攻，嘗試拉開距離，惟被這個烏克蘭車手在直路追過，李慧詩比史特莉高娃慢0.040秒衝線。

次回合於短短半小時內上演，二人今場在響鐘圈開始加速，惟25歲的史特莉高娃爆發力驚人，Sarah力戰下以慢0.128秒完成。4強賽事採用3局兩勝制，李慧詩直落兩局告負無緣晉級金牌戰，於10點20分轉戰銅牌戰。

李慧詩在銅牌戰迎來應屆世錦賽3金得主軒治，對手4強與加拿大姬絲米切爾鬥足3回合才分勝負，體力消耗頗大。Sarah今場在後方出發，二人保持一段距離。其後Sarah進入第二圈即踩上「鑊頂」加速，在200米計時線已超越軒治，最後半圈「女車神」大爆發，以快幾個車位、多達0.964秒取勝，先贏一局。

次回合，李慧詩在前方出發，這次她先迫對手上「鑊頂」，軒治今場基本上無還擊之力，李慧詩再以0.233秒之差勝出，贏得銅牌。

李慧詩2012年倫敦奧運勇奪競輪賽銅牌，創下香港單車歷史，5年前的里約奧運，李慧詩因為在競輪賽意外「炒車」得第7名，其後帶傷出戰爭先賽得第6名，無緣踏上頒獎台。疫情爆發後，大部分運動員都缺乏比賽機會，Sarah近18個月以來，只參加過5月的國家盃，最終在東京奧運勇奪銅牌。

李慧詩爭先賽晉級之路

資格賽：10秒538 第9名

24強 古柏卡迪（立陶宛） 勝

16強 瑪真特（英國） 負；【復活賽：葛比（美國） 勝】

12強 古洛絲（法國）勝

8強 瑪真特（英國） 勝

4強 史特莉高娃（烏克蘭） 負

銅牌戰 軒治（德國） 勝