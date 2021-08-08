年齡屢成焦點　李慧詩：我又不是去選港姐

倫敦奧運贏得銅牌後，相隔9年，李慧詩終於再上頒獎台。比賽結束後，「女車神」亦如釋重負，再現笑容。

李慧詩今屆奧運以兩面獎牌為目標，惟競輪賽出現失誤僅以第8名完成，但她在爭先賽成功捲土重來，最終鬥足7場，將上屆銅牌得主瑪真特、世錦賽3金猛將軒治逐一擊落後，為香港贏得第6面獎牌。

「我要感謝神，這幾日我感受到每一日的難處，每一日我去想不要擔心第二日。多謝屋企人，疫情期間他們從來不會說要見我，因為我一直不可以出去，但他們說：『只要努力比賽便可。』這面獎牌我想送給他們。」從競輪賽失利後，到爭先賽復活賽抵住壓力過關，李慧詩一次又一次戰勝了自己。34歲的年齡，連日來成為聚焦點，Sarah笑說：「我從沒有想過歲數，但我發現電視直播總是提起，我又不是去選港姐！」

李慧詩作為東京奧運壓軸登場的港將，連日來吸引大量市民於商場觀看「女車神」的英姿，她感謝香港人一直以來的支持：「好多謝大家關注我的比賽，13年來，如果沒有你們陪我走，我去不到這個頒獎台上。穿起這件香港隊戰衣，感受到有你們所有人的力量注入我的單車，雖然有時都會好大壓力，但我盡量將大家每一句加油轉化成動力。今次大家對我都好大期望，我自己都一樣，希望可以拿到獎牌、金牌，但人生就是這樣，有時你用力完成一件事，結果雖然未如理想，但起碼已盡力，無悔。」