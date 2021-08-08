香港奧運史第1人！Sarah單車場外愛寫作

李慧詩（Sarah）於東奧贏得爭先賽銅牌，全城興奮，為港隊袋走今屆第6面奧運獎牌，寫下香港體壇一頁，同時也是Sarah繼2012年獲得競輪賽銅牌之後，9年後再為個人生涯多添一面奧運獎牌，成為香港首位擁有兩面奧運獎牌的運動員。

在瀏覽器上輸入「李慧詩」為關鍵字，除了新聞報道外，搜尋結果裏最多的是頌讚Sarah的文章，題目多為：最敬佩的人、最努力堅毅的人⋯⋯相較於在他人筆下，Sarah更愛獨自閱讀和創作，最近她還以自己的傷疤為題創作，一圓作家夢。

去年被困在體院期間，Sarah在社交網站上導賞日本作家東野圭吾的小說《解憂雜貨店》，其中一天選讀的段落提到，書中主角一度放棄備戰奧運，幸獲鼓勵捲土重來加緊練習，希望透過每日與車迷分享閱讀小篇幅，引起他們對閱讀興趣，推廣閱讀風氣。

Sarah一向酷愛創作，在完成雅加達亞運後重投學海，入讀香港浸會大學創意及專業寫作課程，夢想出自傳當作家的她更在備戰東奧期間，埋頭苦幹地以自己的傷痕為題，書寫自己在風光以外的傷痛，不僅是數次炒車而造成肉眼可見的疤痕，更是一道道在心靈上的創傷，從傷疤的角度出發，分享自己十多年當運動員的經歷，帶起共鳴。