針對軒治戰術奏效　沈金康：李慧詩已盡力

李慧詩賽後透露，4強對史特莉高娃一戰，因為太急進，未有跟原定戰術提早進攻，「銅牌戰跟返教練戰術，不輕舉妄動。」調整過後，Sarah在銅牌戰面對應屆世錦賽「三料冠軍」、德國好手軒治，贏得相當漂亮，長久以來的壓力亦終於得以釋放，賽後「女車神」緊緊抱著教練沈金康，笑得開懷。

23歲的軒治去年贏得世錦賽爭先賽金牌，中斷李慧詩20個月爭先賽連勝紀錄，沈金康指，早於奧運前就專門針對軒治，定下了一套戰術：「原本這套戰術是為了決賽而定，想不到會在銅牌戰用到，但我認為是非常成功的。」他指，李慧詩在4強賽因為求勝心切，過早發動進攻而消耗了體力，最後被對手追過，但Sarah能夠勇敢面對各種變數，贏得獎牌已經是「非常不容易」：「不好意思，拿不到更好的顏色，但李慧詩已經盡力，她已經很努力了。」

李慧詩昨日連過兩關，狀態回勇，教練沈金康賽後一如以往「笑笑口」接受訪問：「李慧詩已經進入狀態，請大家繼續相信她。」這種互相信任，令李慧詩放開一搏，踩出自己應有表現。關於Sarah奧運後的去向，她其實早前提到，在全運會後就會逐漸淡出，預料今屆會是她最後一屆奧運會。不過沈金康認為，愛徒有條件參加3年後的巴黎奧運會：「她沒跟我說過不想去巴黎，從她的身體條件上看，她有條件（參加巴黎奧運），因為她沒有大的傷病，她想獲得更好成績的心可能還在，但是我還沒問她。」