港隊破紀錄奪1金2銀3銅　獎金高達1875萬　

港隊於東京奧運已完成所有賽事，連同「牛下女車神」李慧詩剛於女子場地單車爭先賽勇奪銅牌後，今屆奧運累積的獎牌數目多達6面，當中包括1金、2銀、3銅，獎牌總數甚至遠超歷屆總和，而單計這6面獎牌，5名香港運動員從恒基兆業地產贊助的「恒基精英運動員嘉許計劃」中已獲得1,500萬港幣！

除此之外能夠躋身賽事8強的運動員，亦可從「恒基精英運動員嘉許計劃」中獲得相應獎金，整體而言香港於今屆東京奧運合共獲得1,875萬港幣的獎金，現在就讓我們一起回顧港隊今屆東奧所獲得的獎牌吧！

第1面獎牌：7月26日 張家朗 男子花劍個人賽金牌 (獎金：500萬港幣）

第2面獎牌：7月28日 何詩蓓 女子200米自由泳銀牌 (獎金：250萬港幣）

第3面獎牌：7月30日 何詩蓓 女子100米自由泳銀牌 (獎金：250萬港幣）

第4面獎牌：8月5日 杜凱琹、李皓晴、蘇慧音 女子乒乓球團體賽銅牌 (獎金：250萬港幣）

第5面獎牌：8月5日 劉慕裳 女子空手道個人形銅牌 (獎金：125萬港幣）

第6面獎牌：8月8日 李慧詩 女子場地單車爭先賽銅牌 (獎金：125萬港幣）