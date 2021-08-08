美國女籃擊敗日本　豪取55連勝兼完成7連霸

美國女籃取得奧運7連霸！美國女籃周日（8日）於決賽面對東道主日本，上半場已拋開12分優勢，最終憑中鋒比芝妮18射14中，獨取全場最高30分下，以90：75大勝日本，連續7年奪得奧運金牌，兼1場不失，取得驚人的55連勝。

賽前未嘗一敗的美國女籃，今仗藉身高優勢在禁區取得壓倒性優勢，成為致勝關鍵。美國女籃禁區全場轟下58分，比日本多出18分，更造出12次封阻，而身高達2米06的中鋒比芝妮絕對是關鍵，這名效力WNBA鳳凰城水星隊球員在籃底頻頻建功，全場18射14中，獨取30分外加5籃板、3封阻。除此之外美國女籃另外2名高大前鋒史禾特（Breanna Stewart）及威爾遜（A'ja Wilson）合共取得33分、21籃板、8阻攻，令日本內線防守疲於奔命。

至於日本女籃雖然只獲銀牌，但已創下隊史最佳成績，同時追平了中國女籃於1992年巴塞隆拿奧運會奪得銀牌的最佳亞洲紀錄。日本女籃雖然實力及整體質素不及對手，惟今仗表現相當落力，本橋菜子及高田真希分別射入17、16分，可惜球隊外圍投射欠準繩，3分球31次起手只中8球，而上仗交出18次助攻的矢町田瑠亦受到對方嚴禁看管，只錄得8分、6助攻，最終未能收窄比數差距，以25分大敗而回。但整體而言，日本能夠在今屆奧運先後於分組賽、4強「雙殺」世界排名第5的法國，以及8強擊敗世界排名第6的比利時，其展現出的熱血精神及永不放棄態度已值得受到讚賞。

值得一提美國女籃2名老將，包括40歲柏德（Sue Bird）及39歲陶樂西（Diana Taurasi）亦成功奪得個人第5面奧運金牌，超越前輩愛華士（Teresa Edwards），成為奧運籃球中僅有的5金球員。陶樂西賽後激動地說：「這屬於自己20年來的犧牲，我將一切放在旁邊只為了取勝，然而在美國隊打球從來不是一件易事，因為需要承受很大壓力，但是我們總是找到獲勝方法，我很高興。」