法甲激戰連場　馬賽上晒力誓響頭炮

馬賽上季無緣歐聯入場券後，新季積極擴軍，喺森柏奧利執教下推行年輕化政策，季前熱身賽所見一班球員亦上晒力迎接新季，今晚開鑼戰作客實力麻麻嘅蒙彼利埃，有望打響頭炮，讓平半捧上盤。（Now 639、有線655及615台周一凌晨2時45分直播）

馬賽上季中聘請阿根廷名帥森柏奧利執教後，成績顯著提升，最後11輪聯賽獲6勝5和不敗佳績，今夏全面推行年輕化政策，雖然增兵資金唔算雄厚，但就成功借用中堅威廉沙列巴、中場古安杜斯同翼鋒安達辛基斯等年輕猛將，加上重金羅致巴西中場謝臣山度士，配合皮耶等好波之人，戰力大大提升。

蒙彼利埃往績輸蝕

馬賽季前熱身賽演出對辦，早前喺葡萄牙集訓打和布拉加同賓菲加兩支勁旅，近期更先後擊敗過聖伊天同上屆歐霸盟主維拉利爾，證明班球員操到弗晒迎接新季。反觀蒙彼利埃今夏冇乜重大增兵動作，要保住上季中游位置都有難度，加上兩隊近4次對賽，馬賽有2勝2和不敗優勢，明顯格食格，今場小讓平半一於捧上盤。

直播表

周日7:00pm 法甲 雷恩 Vs 朗斯

Now 638台、有線654、614台

周日9:00pm 法甲 尼斯 Vs 蘭斯

Now 638台、有線654、614台

周日9:00pm 瑞典超 佐加頓斯 Vs AIK蘇納

無綫myTV SUPER

周日9:30pm 德國盃 曼海姆 Vs 法蘭克福

有線603台

周日11:00pm 法甲 梅斯 Vs 里爾

Now 639、有線655、615台

周日11:30pm 英冠 高雲地利 Vs 諾定咸森林

有線662、602台

周一0:30am 德國盃 布倫瑞克 Vs 漢堡

有線603台

周一2:45am 法甲 蒙彼利埃 Vs 馬賽

Now 639、有線655、615台

周一6:00am 美職 新英倫革命 Vs 費城聯

Now 638、有線654、614台

周一7:00am 美職 聖荷西地震 Vs FC洛杉磯

Now 639、有線655、615台

周一8:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 溫哥華白帽

Now 638、有線654、614台