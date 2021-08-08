【每年一講】失社區盾　曼城衞冕英超仲有利

曼城喺社區盾0比1不敵李斯特城，「藍月亮」主帥哥迪奧拿可能暗中偷笑緊，因為過去10屆社區盾得主，有9屆都未能獲得該季英超冠軍，唯一例外係2018/19年球季嘅曼城，根據呢個定律，曼城失社區盾，反而對衞冕英超有利。

由2011/12年球季計起，過去10屆社區盾冠軍，僅1屆盟主可以奪得該季英超冠軍，換言之「失冠率」達90%。其中曼城過去10屆社區盾有3次捧盃，結果有2次失落該季英超錦標，只有2018/19年球季例外。

上屆社區盾得主阿仙奴，最終更加只能排上季英超第8位，連歐洲賽入場券都冇份。至於李斯特城自2016年捧英超冠軍之後，近年都成為陪跑份子，恐怕新一季英超無力打破社區盾魔咒。

球季 社區盾冠軍 英超冠軍

11/12 曼聯 曼城

12/13 曼城 曼聯

13/14 曼聯 曼城

14/15 阿仙奴 車路士

15/16 阿仙奴 李斯特城

16/17 曼聯 車路士

17/18 阿仙奴 曼城

18/19 曼城 曼城

19/20 曼城 利物浦

20/21 阿仙奴 曼城

21/22 李斯特城 ？