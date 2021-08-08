李慧詩對話李麗珊　再談奧運後退役

香港「女車神」李慧詩，在奧運最後一個比賽日於爭先賽項目奪得銅牌，賽後她不忘透過接受前奧運金牌得主李麗珊訪問，向香港市民分享今次得獎喜悅，並講出今次出戰奧運的意義，以及再次談到之後的打算。

今屆奧運李慧詩率先於競輪賽登場，卻在4強戰失利，最終未能躋身獎牌戰，李慧詩承認當天晚上難免感到失望，翌日自己參與的爭先賽即將上演，李麗珊亦向李麗珊問到當時是如何調整心態：「好多人都把奧運看得好重，大家為奧運付出好多去達成拿獎牌願望，但到最後未必如意；當天晚上我自己在想，這個獎牌對自己有什麽意義呢？但過程比獎牌的意義更重。」她亦將奧運比賽比喻作大富翁游戲：「未到最後我都唔知會唔會破產，唔知會唔會贏。」

現年已經34歲的李慧詩，笑言多次在電視上聽見自己的年紀不斷被提起，但相隔9年後再次成功在奧運奪得獎牌的她，認為年齡其實不太重要，心理年紀和拚勁更重要。奧運之後，全運會即將開幕，但對於今後自己的打算，李慧詩似乎已做好安排：「奧運之後，希望專注讀書，多點陪家人。現在修讀有關寫作的課程，這兩年希望下多點苦功，有機會再出書。」2017年，前香港單車隊教練普林俊與世長辭，對李慧詩影響深遠，她承認當時退役的念頭，有在自己的腦海中劃過，但最終都選擇留隊，繼續為香港爭獎牌，至於普教練則一直留存在自己心裡：「這幾天我抬頭望天我都想起他。」

3年之後，巴黎奧運就會上演，李慧詩會否再次為港隊披甲，亦備受關注，對此李慧詩就分享了賽後與馬來西亞單車選手阿旺的對話：「他今日都問我，會唔會繼續訓練或是會退役，當我反問他時，他就說話會以『For Fun』性質繼續踩車。我們視運動員為職業，但一開始我們都很熱愛這項運動才會參加，奧運會其實令人又愛又恨；3年之後沒人知道會發生什麽事，但暫時都係考慮今年會退役。」