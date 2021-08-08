奧運閉幕典禮　港隊劉慕裳持旗進場

歷時17日的2020東京奧運圓滿結束，閉幕典禮周日（8日）在新國立競技場舉行，受新冠肺炎疫情影響只能閉門進行，主題是「World We Share」。

國際奧委會(IOC)主席湯瑪士‧巴治昨在IOC會議表示：「我們經歷一場成功的奧運會，東京奧運曾有過不知道能否實現的時候，兩周前的開幕禮上我覺得可以舉辦，雖然有人說閉門作賽變成幽靈一樣的奧運，但運動員為其注入了靈魂。」

閉幕禮開始，日本國旗升起，各代表團從運動場各通道進場，其中香港隊由女子空手道個人形項目銅牌得主劉慕裳擔任持旗手，中國隊由歷史性闖入男子100米決賽得第6名的蘇炳添持旗，全球各地運動員在場中交流，體現世界大同、團結與和平。然後由運動員開着手提電話燈，利用燈光砌出奧運5環。

今屆奧運獎牌榜爭持激烈，美國在最後一日憑單車、籃球及排球連奪3金，以39金41銀33銅成績，繼倫敦及里約奧運後，成為奧運獎牌榜大贏家，至於大部份時間領先的中國，僅以1面金牌之差排第2，成績38金32銀18銅，亦是北京奧運以外的最佳成績，至於東道主日本，則以27金14銀17銅排第3，亦是該國史上最佳成績。至於香港亦交出史上最佳成績表，成績為1金2銀3銅名列49位。