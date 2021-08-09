奧運手記　種種規條下記錄港隊奇迹

寫這篇手記時，我坐在開往東京的新幹線列車上，腦海裏，還是李慧詩摘下銅牌後，緊緊抱著教練沈金康的畫面。好像很久沒見「女車神」笑得這樣開懷，這樣如釋重負，我忙著按相機快門，忽然產生一種熟悉感：對啊，這種神情，這17天，我隔著相機觀景窗看過好幾遍了。

最初，是張家朗贏得花劍金牌。他脫掉面罩，攤開手，一雙細長眼睛瞪得圓圓的，難以置信的樣子。「金牌好重，沒想過這麼重。」他笑笑，說起頒獎禮時，銀牌得主錯手拿了屬於自己的吉祥物，卻不敢換回。這是我們害羞的，帶點「天然呆」的張家朗。

然後，是何詩蓓在200米自由泳觸池。她轉身，望向寫著「1分53秒92、亞洲紀錄、第2名」的計時牌，長呼一口氣。「我想告訴全世界，特別是香港運動員，我們不用生於一個游泳大國，也能游出成績。」震驚不過一會，她現身記者會，用廣東話說的字字鏗鏘。這是「I belong here」，屬於最高殿堂，也屬於香港的何詩蓓。

再來，是劉慕裳，還有蘇慧音、李皓晴和杜凱琹一天雙響，奪得兩面銅牌。Grace斂起耍拳的殺氣，抿緊嘴唇，渾身顫抖，看向空手道聖地——日本武館道的上空，也看向奮鬥18年的自己：「從我11歲開始玩空手道，便知道不是奧運項目，自覺不是奧運一份子。如今拿到獎牌，很特別……」而蘇慧音，「奇兵出奇迹」的蘇慧音，綁著粉紅色的辮子，一臉倔強，告訴我們：「不能輸啖氣。」

其實，在疫情期間，特別是大會種種規條下，記錄這些時刻，一點也不容易。但很慶幸，我能親眼見證這些笑容，這些眼淚，這些純粹……「大家要繼續支持香港運動員啊。」這句話，忘了出自哪個運動員，大概因為每個運動員都說過吧。共勉之。

【記者許思彤東京及伊豆直擊】