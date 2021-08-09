Book定鐵塔發布　PSG周二官宣美斯加盟

阿根廷球王美斯喺周日(8日)舉行記者會，含淚告別21年巴塞隆拿生涯之後，去向備受關注。法國媒體爆料指呢位34歲前鋒於當地時間星期日(8日)晚乘坐私人飛機，抵達巴黎接受體測，據悉法甲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)已經預訂8月10日喺艾菲爾鐵塔投放廣告，正式宣布美斯加盟。

美斯喺記者會上哭成淚人，話自己13歲已經加盟巴塞，仲未準備好離開，同時透露原本已經同意減薪50%續約，但卻未能成事：「我已同意減薪一半，草擬好合約，我並冇乜要求，已經盡晒力，其他傳聞都係假新聞，我一直保持公開，但當你沉默時，就會有傳言，所以必須出聲，之前同PSG球員合照，只係咁啱遇到，跟住約埋一齊去尼馬屋企燒烤。」

雖然美斯仲未承認將會加盟PSG，但法國各大傳媒已經指佢將會同呢支法甲豪門簽約2年，仲可以續約多1年，稅後年薪達3,500萬歐元，同PSG球星尼馬睇齊。

法國傳媒更加發現巴黎聖日耳門已經預訂8月10日喺艾菲爾鐵塔投放廣告，令人聯想起2017年尼馬加盟PSG，會方都喺呢個法國地標發布佢加盟嘅消息，所以相信PSG今次亦會以同樣方式，喺周二(10日)宣布美斯入「門」。

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