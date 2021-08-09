「金牌劍神」張家朗世界排名再創新高！

剛在東京為香港贏得25年後首面奧運金牌的「少年劍神」張家朗，在國際劍擊總會（FIE）最新公布的世界排名再創新高，升上男子花劍第3位，創下香港花劍運動員的排名新高！

隨着東京奧運結束，劍擊賽季亦結束，FIE公布各項最新世界排名，同時也是今季的年終排名，今屆奧運為港贏得首面獎牌兼金牌的張家朗，以132分排名第3，由原來的第4位跳升一級，僅落後美國文赫迪（Gerek Meinhardt）及意大利加路素（Daniele Garozzo）。2021-2022年的新賽季將於11月展開，意味着張家朗屆時將以世界「3哥」登場。

至於其他港隊的排名，蔡俊彥以71分排名由第12微跌至15，仍然保住前16名可直入各項計分賽的主賽圈資格，而大師兄張小倫則由55位降至58，他們三人正在深圳隔離為下月全運會作準備。

在東奧表現搶鏡的小師弟吳諾弘，於世界排名上亦有大突破，由原來的120位彈上56，排名急升一半有多。女重方面，東奧躋身8強的香港「一姐」江旻憓，以總分75分排第10，而另三名奧運代表佘繕妡、連翊希及朱嘉望則分別排於51、92及197位。