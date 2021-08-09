東京奧運閉幕　日本波無縫接力

東京奧運周日(8日)閉幕，日本波隨即接力，周一(9日)將上演多場賽事，其中頭場係日職北海道札幌岡薩多主場迎戰浦和紅鑽。岡薩多近5場比賽僅1勝，狀態低迷不宜高估。不過，作客嘅紅鑽亦唔好得幾多，火力疲弱近3場僅入1球，雙方都冇贏波把握，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（有線661及601台周一下午2時直播）

北海道札幌岡薩多踏入6月之後，表現走下坡，近5場比賽僅曾於主場以1比0小勝弱隊德島漩渦，而且係踢到88分鐘，靠對手擺烏龍先至開紀錄，絕對係「好波不如好運」嘅寫照。上輪佢哋喺自己地頭出擊，迎戰今季走晒樣嘅大阪飛腳，唔只入唔到波，仲慘吞「雙蛋」，以0比2落敗，今場遇上防守穩陣嘅浦和紅鑽，恐怕更加難取得入球。

卡斯柏真卡突然「冇貨賣」

另邊廂，老牌球會浦和紅鑽近年已淪為中游分子，今季依然冇乜起色，喺季中佢哋引入挪超波杜基林特嘅射手卡斯柏真卡，但佢踢咗幾場好波後，近排突然「冇貨賣」，儘管連盃賽在內近5場取得3勝1和1負，惟總入球都係2球或以下，近3場更只有1球進帳。加上今場作客，預料浦和紅鑽會以穩陣行先，入球唔會多。

值得一提嘅係，紅鑽今年3月同岡薩多交鋒，結果打和0比0，今場隨時歷史重演，入球細相當穩陣。

直播表

周一2:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周一5:00pm 日職 清水心跳 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周一6:00pm 日職 福岡黃蜂 Vs 廣島三箭

有線664、604台

周一6:00pm 日乙 北九州向日葵 Vs FC琉球

有線662、602台

周二凌晨零時 俄超 PFC索契 Vs 烏拉爾

有線661、601台

周二0:30am 德國盃 科隆域陀尼亞 Vs 賀芬咸

有線662、602台

周二2:45am 德國盃 凱沙羅頓 Vs 慕遜加柏

香港開電視77台、有線661、601台