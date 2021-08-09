港超聯　東方龍獅開操拜神　望踢出新風格

港超聯球隊東方龍獅周一（9日）正式開操，並進行拜神儀式，備戰2021/22賽季征途。新賽季由主教練盧比度（Chino）領軍的東方龍獅，無論球員人腳或教練團都有頗大變化，當日更一口氣宣布5名新兵，以及多位新教練團成員加盟。

東方龍獅公布的5位新兵，包括上季一度效力冠忠南區的林柱機，以及前愉園球員米基爾、朱偉鈞、林樂賢和伍家揚，於首課操練齊齊亮相。其中Chino認為米基爾和林柱機都是經驗豐富的球員，對提升東方中前場實力有極大幫助。而對於幾位前「快活谷」年輕球員的加盟，Chino表示是為東方龍獅的未來作打算，希望幾位新兵能為球隊注入活力。

東方龍獅組軍工作尚未完成，Chino透露球隊已成功物色三名西班牙外援，其中一人曾有過征戰西甲的經驗。這位早前已帶領球隊出戰3場亞協盃賽事的主教練，寄望在一班新援助陣下，東方龍獅能夠建立起具鮮明風格的踢法：「我哋會想踢出更漂亮的踢法，會見到更多嘅傳波，更勇於控球在腳，希望呢種踢法會更受歡迎，並且能夠為球隊力爭獎盃。」是日訓練場出現的新面孔，還包括幾位教練團新成員，除了有較為本地波球迷熟悉的高尼路重返球隊任職助教，南韓藉體能教練裴鋕垣和運動治療師柏奧，亦將全力輔助Chino。

操練完畢後，東方龍獅一眾職球員亦在球會副主席游永強、總監李志堅和主教練盧比度帶領下，舉行拜神儀式。東方過去一段時間經歷不少人員變動，游永強就表示變化屬球會的求存之道：「當球會去到一個唔可以突破嘅水平，就需要有改變去追求提升，過去我們投放的資源，可能着重喺一啲球員身上，包括資深嘅重磅外援，但呢條藥方長遠嚟講係唔係有效呢？」

他表示見到最近在奧運表現出色的港隊代表，不少皆屬「港產」運動員，令他堅信積極培養本地年輕球員這個方針：「今年會加強青訓方面嘅工作，我哋都係希望有個長遠嘅發展；本地球員係得嘅，不過你要畀機會；睇到我哋乒乓球代表嘅表現，揸住嗰手牌，只要識得大膽變陣，就可以攞到牌，呢樣正正係我哋諗嘅嘢。」他強調今季班費與去季相若，來季希望球隊爭取獎盃之餘，亦希望給年輕球員更多出場機會。