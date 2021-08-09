【港講J.LEAGUE】日本奧運男足谷晃生成英雄

相隔53年，日本再次在奧運會男足躋身4強，最終又在銅牌賽對墨西哥，但結果就與1968年在對方「地頭」贏波相反，以1比3吞下敗仗。在疫情陰霾下，日本奧運男足在東京奧運獲得了第4名，談不上圓滿但可接受，尤其是兩年前還只是在J3賽事把關的門將谷晃生表現不俗，反映效力J.LEAGUE球隊的代表也不遜色，其今後表現值得關注。

東京奧運半準決賽日本對新西蘭一役，谷晃生固然是日本在互射12碼階段擊敗對手的頭號功臣，而綜觀整項賽事，這位未滿21歲的門將在分組賽階段僅失1球、準決賽至加時才被西班牙入波，5場只失2球，稍作挑剔的是季軍戰對墨西哥三度失守，但過程中只是經驗、集中度不足，亦非犯下大錯。

屬大阪飛腳球員的谷晃生，在2017年至19年期間為飛腳U23出戰J3聯賽，去年則外借到湘南比馬，得以首度亮相J1比賽，今年繼續獲湘南借用。從奧運比賽所見，谷晃生在出迎決定、應付對方射門、防守範圍的表現是交足功課，以年輕門將而論其潛質顯然易見，加上1米9身高的天賦條件，未來大有可為，畢竟從培育接班人而論，日本國家隊也需要物色未來的把關人選，就如川口能活、權田修一經過奧運洗禮後成長，從而爭入國家隊一樣。

谷晃生在奧運能大顯身手，也不是無跡可尋，他在今年的J1聯賽至今上陣19場，場均成功撲救3.5次排名第5、迎接傳中球成功率37.6%排第2，禁區外射門接球、救球成功率也排名前10，數據已顯示出其把關能力，接下來的J1聯賽，此子表現值得期待。

回望1968年日本奧運男足奪銅牌，左翼杉山隆一的精準助攻與中鋒釜本邦茂全面的表現，成為了球隊入球的保證，在東京奧運，日本奧運男足在中場線不論是外流的久保建英、堂安律、田中碧、三好康兒，還是效力J.LEAGUE球隊的三笘薰，都有能力做好串聯、創造攻勢的工作，但不論是上田綺世、前田大然、林大地，在前鋒位置都尚未具備「入球機器」的威力。

日本奧運男足在東京奧運6戰入8球，前鋒球員僅得前田大然入了1球，正面地看證明球隊中場、輔鋒球員具備後上能力，但同時也反映正前鋒力量不足。釜本邦茂當年在奧運會展現出左、右腳、頭鎚均能入球的功架，甚至能為隊友二傳，成為了球隊抗衡各地豪強時以防守主導仍來殺入四強的武器。

無論是上田綺世、前田大然、林大地，射門次數都不及中場球員，甚至出現整場比賽未曾攻門的紀錄，雖說組織踢法是日本隊看家本領，但若然進攻手段被封殺，就更需要靠中鋒運用個人能力爭取入球，過往日本隊就有過釜本邦茂、原博實、中山雅史這類強力中鋒，至於上田綺世、前田大然、林大地就在這次大賽未見搶眼表現，要成才就尚待磨練。