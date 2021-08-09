杜蘭特與籃網續約　目標要捧總冠軍

剛為美國男籃在東京奧運奪金實現四連霸的杜蘭特，周一正式與籃網續約，雙方達成一份為期4年的合約，總值1.98億美元，將於2022-2023年賽季生效。

籃網官方今日宣布，但沒有透露合約細節，但有消息爆出細節，22-23年賽季4414萬美元，23-24賽季為4764萬美元，24-25賽季則為5117萬美元，而25-26賽季5470萬美元，其中第一年的合約金額是21-22年賽季的105%。

班主蔡崇信在聲明表示:「杜蘭特將會在布魯克林建立他的偉業，成為史上最偉大的球員之一，我代表籃網全隊、我的家人及我們的球迷們，很興奮能夠見到杜蘭捁繼續在這裡征戰。」籃網總經理馬克斯亦坦言，希望杜蘭特可以助球隊達到奪冠的目的:「他是一個卓越天才，他將繼續推動球隊及籃球向全球的發展，很高興未來幾年可以繼續與他合作，杜蘭特場上場下都具影響力，他的動力及領導能力也能提升隊友的表現，我們將與他一起繼續向爭取總冠軍的目標進發。」

由於跟腱撕裂，杜蘭特缺席了19-20年整個賽季，20-21賽季於常規賽出戰了35場，場均26.9分7.1個籃板及5.6次助攻。