英超4隊換帥！肥賓韋拉回歸最令人期待

新一季英超將於香港時間周六(14日)凌晨開鑼，揭幕戰由賓福特主場對阿仙奴，20支球隊之中，有4隊今季換帥，包括前利物浦主帥賓尼迪斯回歸英超，但卻係執教紅軍同市死敵愛華頓，前阿仙奴名宿韋拉擔任水晶宮領隊，首次以主帥身份再戰英超，同樣令人期待。

安察洛堤轉投皇馬之後，愛華頓聘請賓尼迪斯接手領軍，令人大感意外，佢成為史上第2位執教過晒2支默西賽德郡球隊利物浦同愛華頓嘅主帥，對上一位已經係130年前嘅威廉巴克爾。

搞到「拖肥糖」球迷都不滿，一度喺主場葛迪遜球場門外掛上抗議標語，反對肥賓執教，睇怕佢未來日子唔易過。

至於45歲法國名宿韋拉上年12月被法甲球隊尼斯炒咗之後，獲得水晶宮垂青，7月宣布請佢接替鶴臣領軍。

韋拉2016年開始教波，但只係做過紐約城同尼斯教練，成績亦唔掂，但勝在名氣大，特別係到時領軍倒戈鬥阿仙奴，應該有好戲睇。

另外，紐奴由狼隊跳槽去熱刺之後，狼隊都係請來葡萄牙人接手領軍，新帥般盧拿治曾經帶領賓菲加奪得2018/19年度葡超冠軍，屬於有料之人，隨時可以為狼隊帶來驚喜。