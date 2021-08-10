劉慕裳回港「好想揸車」　備戰全運放眼亞運

日本東京奧運在周日（8日）圓滿結束，勇奪空手道個人形項目銅牌的香港空手道女將劉慕裳，昨日（9日）晚上8時半左右與一批香港代表隊的運動員及工作人員乘飛機返抵香港，在接受檢疫程序後，今日（10日）凌晨1時許，她與港協暨奧委會會長霍震霆、奧運香港代表團團長貝鈞奇等人，步出機場禁區。

劉慕裳被在場記者問到回到香港有何感受時表示：「好想先睡個覺，在裏面等了很久，很睏。辛苦大家（記者）也等了很久，大家也累了。」至於完成隔離後想做的事，她說是都是想練習，要準備9月的全運會；之後希望在11月的世界賽保持世界頭3名的位置，接下來的目標就是明年的亞運會。

劉慕裳笑說，自己離港太久，「連SIM卡都忘了放入袋，現在沒電話用。」 她又指自己4月離港準備賽事，回到香港好想揸車，笑言「好掛住架車」。

劉慕裳亦對家人表示感謝，她說很惦念家人，說他們接機等了她多個小時，也等了多個月才待得她回港，而在她練空手道19年以來，家人都一直支持她，更支持她踏上全職運動員的路，「沒有家人支持，很難踏上運動員這條路，很多謝他們支持。」

談到在奧運閉幕禮上擔任香港代表團持旗手的感受，她說能成為持旗手覺得很榮幸，而在閉幕禮感受最深的一刻，是聖火熄滅的一刻，因為代表今屆奧運完結，而空手道暫時亦只此一屆被列為奧運項目，所以感覺上「關於奧運會的事真的完結了」。

談到對今次奧運之旅的感受，劉慕裳表示感覺「好神奇」，因為準備了奧運4、5年，離開香港也很久，一直都集中在「奧運、奧運」，就算之前的賽事獲得成績，喜悅也沒有那麼大；直至拿到奧運獎牌，也很享受比賽過程，之後還當上持旗手，這些都在自己意料之外。

與親友特地到機場接機的劉慕裳母親表示，自己不是第一次接女兒的機，但這次很有感受，因為今次可能是劉慕裳唯一一次參加奧運，比以往多次接機更為值得。劉媽媽又指，女兒消瘦不少，希望完成隔離後，可以一家人一起吃飯，為她煲湯。被問到劉慕裳回港後不久又要離港參加全運會，會否感到不捨，劉媽媽說當然會有不捨的感覺，因為與女兒已分開4個月，今次來接機也是希望可盡快見面，但也明白劉慕裳處於衝刺階段，之後也要參加比賽，會讓她比賽完回來才再想之後的事。劉媽媽還說，既然女兒喜歡空手道，又有能力繼續進步，應該讓她去追夢。