PSG將10球星掛牌　得罪美斯神鋒上榜！

巴黎聖日耳門(PSG)簽入美斯嘅世紀轉會即將成事，雖然呢位阿根廷前鋒係免費轉會，但年薪就高達2,500萬歐元，全隊薪酬開支總值接近3億歐元，為迎接美斯「減磅」事在必行。據《The Athletic》報道，PSG已經將陣中10名球星掛牌出售，當中被傳同美斯鬧不和嘅莫路伊卡迪榜上有名。

PSG今夏買人開支唔算多，不過免費簽番嚟嘅基安盧基當拿隆馬、沙治奧拉莫斯、韋拿杜姆同即將登陸嘅美斯，粒粒巨星都有天文數字人工，為減低薪酬開支必定要賣人。《The Athletic》指伊祖沙古爾、泰路基拿、艾度迪亞路、拉芬拿艾簡達拿都被掛牌，《每日郵報》就指古沙華、沙拉比亞、小將沙維西蒙斯同續約冇耐嘅達斯拿都喺名單之內。

清洗名單入面比較意外嘅，係西班牙中場安達靴里拉同阿根廷前鋒莫路伊卡迪，據報兩人都唔想離開，但PSG為整靚盤數唯有犧牲佢哋。莫路伊卡迪2年前先至以7,000萬歐元天價由國際米蘭加盟，不過佢曾經「勾義嫂」，搶走美斯好友麥斯盧比斯嘅老婆，據報多年來一直被美斯喺阿根廷國家隊「封殺」，當美斯嚟到巴黎，睇怕伊卡迪都冇運行。