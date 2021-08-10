港隊東奧大豐收　政府加快興建體院新大樓　涉款9.9億元

香港代表隊出征今屆日本東京奧運「大豐收」，最終以1金、2銀、3銅共6面獎牌，創下彪炳戰績！港府今早(10日)表示，將會加快興建沙田體育學院的新設施大樓，期望最快2024年6月完成。

港府指，過去4年在體育發展投入約600億港元非經常開支，現時體院有1,300名運動員，其中500位為全職運動員，港府指以前很難達到此數目，而提供予體育學院的撥款則由2017至2018年度的5億港元，增加42%至本年度的7億港元，強調支援體育發展並不是三分鐘熱度。

特區政府會加快興建體育學院的新設施大樓，民政事務局會提早於今年立法會休會前，向財務委員會申撥9.9億港元進行工程。新大樓的淨作業面積為9,000平方米，會提供額外設施如更大的劍擊館、擴大體院內的運動科學及運動醫學中心、提供額外住宿設施、日間休息中心等。

港府會與賽馬會慈善信託基金成立3億港元的「能力提升基金」，兩方各承擔一半金額。基金為提升運動員的能力，精英運動員及殘疾運動員可同樣受惠。基金適用於運動科研、運動醫學、讓體院添置新器材等，港府亦呼籲大學與體院教練商討如何利用基金進行研究，提升港隊在國際上的競爭力。

體院有170位現役運動員在大學教育資助委員會資助的8大院校就讀，為更好地協助全職運動員的求學需要，以達致雙軌發展，港府會要求8大院校提供更彈性的學習安排。而港府現有的香港運動員基金會繼續向有關運動員提供獎學金。

另外，港府指出港隊應在教練、裁判以外發展更多職業，民政局會主持工作小組，與業界商討人才需要，例如運動科學、場地管理等，稍後會向特首提交報告。為確保港隊可薪火相傳，港府指需在學校層面及學界比賽提供更多支持。民政局與教育局將商討在學校教育加強體育投入，在場地等給予更多支持。

政府又指，會總結今次購買轉播權的經驗在日後作考慮，並多聽社會意見，而由於現時已有本地電視台購得半年後的北京冬季奧運動會轉播權，港府不急於處理安排。政府解釋，即使計劃購買轉播權亦要保密，否則價錢「一定冇得傾」、「條件係有咁辣得咁辣」，相信要待購得轉播權後才公開交代，同時，政府亦可研究促成電視台之間合作，令轉播權價錢不會因爭購而愈來愈高。