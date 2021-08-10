港超聯　鞠盈智加盟冠忠南區

港超聯球隊冠忠南區周二（10日）透過Facebook專頁，宣布簽入前港腳鞠盈智，這位前傑志中場亦成為今夏加盟冠忠南區的第8名新兵，有望進一步強化陣容。

鞠盈智過去數季一直效力本地班霸球隊傑志，對於新一季加盟冠忠南區，他視為一個新挑戰。「新球會、新挑戰，我個人認為冠忠南區班底絕不輸蝕給幾支球會，可能只是在一些條件上稍為不及。個人希望能夠協助球隊在今季取得好成績之外，同時憑自己的經驗帶動陣中年青球員成長。」「阿智」說。

上月尾踏入34歲的「阿智」，表示絕不擔心年紀的問題，他重申最重要是相信自己的能力，並認為自己可以在比賽時發揮出來。

主教練列文對於「阿智」的加盟感到欣喜，認為他能夠為球隊帶來新元素。「阿智曾經踢過香港代表隊，亦踢過亞冠盃，這些經驗對球隊很重要，加上他是一位具質素的球員，相信他可以為球隊在進攻上加入更多變化，亦可以帶領一眾年青球員成長。」

鞠盈智新一季將會穿上他慣常的24號球衣，而原先24號球衣的主人唐道碧就會改穿8號球衣。

而在宣布加盟的前一日，「阿智」亦在個人社交平台上，發文向前東家家告別：「三個賽季，五個冠軍，再次參加亞冠並創造歷史！這是一段美好又重要的記憶！感謝伍生、朱sir 、Wilson 、每一名助教、波叔、堂叔、物理治療師Gorman 、Yan 、球會職員，感謝每一位幫助過我的人！也多謝曾經一起並肩作戰奪取冠軍的隊友們，能與你們合作是我的榮幸！最後要感謝可愛的球迷，多謝你們的支持，也感恩你們為我做的每一個舉動，我都會銘記在心！願大家未來一切順利。」