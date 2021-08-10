傑志首推半職業化女子足球　張寶春任女足主帥

傑志周二（10日）透過官網，宣布將在2021/22新球季啟動「女子足球半職業化計劃」，旨在融匯傑志足球理念，貫徹For the Good of Hong Kong使命，並已委任資深教練張寶春為傑志女子隊主教練，爭取佳績。

在新的半職業化計劃下，傑志女子隊會按球員能力及表現提供每月津貼，以吸引具潛力的女球員駐足發展。配合傑志足球學院（U10及U12）和青年隊（U15及U18)，結合傑志女子足球青訓階梯，加上專屬訓練場地「賽馬會傑志中心」，為各級別女子隊提供常規專業訓練。

傑志會長伍健相信，新推出的「女子足球半職業化計劃」能加速本地女足普及化：「現時愈來愈多女將參與足球，年紀亦愈趨年輕，期望她們透過傑志提供的專業優質訓練平台，提升技術水平，從而帶動香港女子足球發展。」

而新獲委任的主教練張寶春來季將率領傑志女子隊出戰「賽馬會甲組女子足球聯賽」，張寶春亦會兼顧女子青年隊及足球學院女子班的教練工作。

張寶春是本地資深足球教練，球員年代擔任守門員，曾入選香港奧運足球代表隊，到近年轉職教練，擁有亞洲足協A級教練資格，曾先後以主教練身份帶領南華、流浪及大埔出戰聯賽，去季則效力天水圍飛馬出任體能教練。

傑志女子隊在去屆的甲組聯賽位列第四，U18及U15青年聯賽均排名第五。隨着球會引入半職業化系統，相信來季傑志女子足球表現將有所提升。