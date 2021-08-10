本地籃球正式重啟！銀牌賽9月7日開鑼

等待兩年，本地籃球最高水平賽事終於回歸！香港籃球總會宣布，由甲一組球隊競逐的「男子高級組銀牌賽」定於9月7日假修頓場館開鑼，揭幕戰由安保漢友對崇德飛鷹，首兩天賽日只會安排「獨腳戲」，以適應及執行「新常態」之下的防疫措施。

銀牌首輪賽程：

7/9 7:00pm 安保漢友VS崇德飛鷹

8/9 7:00pm 建龍飛馬VS東方龍獅

16/9 7:00pm 永倫VS遊協 8:40pm 康仁福建VS南青

23/9 負方賽

28/9 7:00pm 南華VS負方復活球隊

8:40pm 滿貫VS負方復活球隊

其他賽日：5/10、6/10、7/10、12/10、13/10、26/10（決賽）、27/10（附加賽）

建龍飛馬贏得2019年甲二聯賽「升班」後，這是首次有10支球隊競逐銀牌賽，賽事將沿用「雙淘汰制」，上屆冠亞軍球隊南華及滿貫直入8強，其餘8隊首輪形勢為，安保漢友VS崇德飛鷹（7/9）、建龍飛馬VS東方龍獅（8/9）、永倫VS遊協（16/9）及康仁福建VS南青（16/9）。每支球隊有一次「復活」機會。連同9月7日在內，比賽共設11至12個賽日，如勝方冠軍於10月26日的決賽贏負方出線隊即封王，否則要在10月27日的附加賽「終極爭霸」；全部賽事暫定於修頓場館上演。

隨着政府上月放寬「口罩令」，容許已接種新冠疫苗的球員豁免比賽時戴口罩，籃總及10支甲一球隊立即著手復賽安排，包括統計各隊已「打針」球員數字，以及陸逐安排球員及職員接種疫苗。籃總並且按早前銀牌章程計劃，於6至8個星期重啟比賽。自從2019年8月甲一聯賽煞科後，最高水平籃球賽事因疫情已停擺兩年有多，各支球隊一直保持訓練，等待比賽回歸。