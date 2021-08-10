24人大軍出戰東殘奧 港健兒望港人繼續支持

東京奧運在上周日完美落幕，港隊以1金2銀3銅的佳績收官，東京殘奧亦將於本月24日開幕，輪椅劍擊、硬地滾球和羽毛球代表隊成員周二（10日）出席記者會，分享最後備戰心情和近況，運動員均異口同聲地表示希望奧運熱浪能持續，能夠繼續得到市民的支持和關注。

香港代表團於上屆里約熱內盧2016殘奧勇奪2金2銀2銅，上屆在硬地滾球混合個人賽BC4組桂冠的梁育榮，今屆皆有入選，他說疫情對訓練和心情有影響，曾經一度覺得「很頹」，放軟了手腳，不過幸在半年前慢慢調整狀態，重新掌握比賽節奏，「現在狀態好ready！」他笑指特地染了一頭金髮，每天照鏡提醒自己在東殘奧要再贏獎牌。不過今屆與以往有別，梁育榮希望可以和兩位隊友劉慧茵和黃君恒在雙打比賽中贏得獎牌：「我和劉慧茵已經並肩作戰四屆殘奧，但都空手而回，所以特別希望在今屆殘奧贏得這面獎牌。」育榮在去屆殘奧贏得BC4組個人金牌，不過他說自己沒有太大壓力：「我不會去想衛冕這件事，盡量放開自己的心態，打好每一場波，打好每一球，自然慢慢晉級四強，甚至決賽。」之前四度代表香港，育榮說今屆擔心特別多，幸好早兩周在體院內的一次模擬營讓他心安多了：「會怕自己中招而不能比賽，但其實也不到我去擔心，綵排了一次所有流程，到達當地時也不會雞手鴨腳。」

羽毛球為本屆殘奧的新增項目，首征奧運的陳浩源（Daniel）表示能夠參加殘奧是夢想成真：「當得知羽毛球成為殘奧其中一個項目，幾年來不斷努力爭取積分，終於取得入場券，看到奧運成功舉行，也提醒了我差不多時候出發了，真真正正夢想成真。」羽毛球項目在9月2號才正式開鑼，代表隊在開幕後數天才出發，Daniel幽默地說自己也會如同普通市民一樣，安在家中觀看開幕典禮。Daniel說自己本來最期待日本的魚生和拉麵，不過因為防疫措施所限未能外出，相信未能如願以償，世界排名第二的他矢志要達成另一宏願：「我不想再做千年老二！已經做了『阿二』五、六年了，我也想嚐嚐做一哥的滋味，所以最希望能夠可以打敗韓國的金正俊，將獎牌帶回香港。」他最期待得到市民的打氣和支持，一起見證他們的比賽：「殘疾運動員也是香港運動員，希望奧運熱潮會延續至殘奧開幕、比賽期間、落幕，每一刻都有香港人一起目擊。」

至於五度代表香港披甲比賽的余翠怡則表示一切順其自然，目前最擔心趕不及整理行李：「太久沒有出國比賽，以前買了的杯麵統統都過期了，物品亦要重新整理一次，但實在非常期待殘奧。」04年開始代表香港出戰殘奧，亦曾7奪金牌，但余翠怡不言退，希望能夠盡量延長自己的運動員生涯：「曾經和一名攝影師談起退役的事，他問我為什麼要去想退役的事，如果我還能夠打下去，下屆再度巴黎又會是一個歷史，一個成就，若然我沒成績待在高水平的比賽，也沒能力是自然就要去想其他的去路。」翠怡今屆參加四項比賽，原本家人已訂了門票親身到場支持，但因為疫情緣故而落空，她指雖然略感沮喪，但本屆奧運在各電視台免費轉播下，得到更多香港市民的關注，「這是認識殘奧的好開始」。

東京奥運由原先2020年舉行而延期一年，連帶殘奧亦同樣順延一年，東殘奧將在本月24日至9月5日舉行，香港代表團一共派出24位運動員出戰8個大項，當中有一半運動員為首次出戰殘奧，另共40名教練、醫療人員、輔助人員、地區殘奧會代表及職員隨隊出發。

東京 2020 殘疾人奧運會香港代表團名單

硬地滾球

何宛淇、劉慧茵、廖詠彤*、楊曉林、梁育榮、謝德樺*、黃君恒

射箭

危家銓*

田徑

任國芬、鄧雨澤*

羽毛球

陳浩源*、朱文佳*

馬術

鍾美娟*、曾靝賜*、謝佩婷

游泳

陳睿琳*、張可盈*、許家俊*、鄧韋樂

乒乓球

吳玫薈、王婷莛*

輪椅劍擊

鍾婉萍、吳舒婷、余翠怡

*為首次參與殘疾人奧運會