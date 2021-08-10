新季英超8‧14開波　雙紅雙藍爭霸打崩頭

奧運熱潮剛過，新一季英超嚟緊周末又開打喇！雖然「藍月亮」曼城近4季3度封王，但隨住日前失落社區盾，似乎仲未ready好，加上同市死敵曼聯、上屆歐聯盟主車路士同「紅軍」利物浦虎視眈眈，「雙紅」鬥「雙藍」嘅爭標格局，邊個可獨領風騷？

曼城喺哥迪奧拿帶領下，近4季3次稱霸英超，「藍月王朝」貨真價實。儘管老臣高柏尼、耶耶托尼、大衞施華、阿古路喺呢幾年逐一離隊，哥帥亦一步一步進行換血，日前更以破英超紀錄嘅1億鎊簽入維拉中場基亞利殊，但單計前鋒位置並冇特別加強，加比爾捷西斯絕非可靠射手，同埋哥帥唔介意場上11人都係中場球員嘅概念（即係個個都擅打控球戰術），睇嚟會貫徹無鋒陣打法，但從日前社區盾以0比1輸畀李斯特城，再次出現贏形勢輸波嘅情況，如果唔快啲斟掂「神鋒」哈利卡尼過檔，好難提升臨門把握力。

「藍月亮」實力毋庸置疑，只係近年於國內賽事實在太成功，會否令眾將失去對爭勝嘅飢渴感？高層會否將目標轉移去歐聯？而且之前要出戰歐國盃、美洲盃決賽嘅一班英格蘭同巴西國腳，好似史達寧、史東斯、艾達臣摩拉斯等都較遲歸隊，季初未弗之下，小心出閘脫腳。

【曼城內憂外患衞冕難度高】

除咗內憂，曼城同時要面對群雄並起嘅外患。上季於英超及歐霸都做「阿二」嘅「紅魔」曼聯，終於簽到心儀已久嘅翼鋒查頓辛祖，以及法國世界級中堅華拉尼，連同原有嘅般奴費南迪斯、哈利馬古尼及卡雲尼等，實力有增無減。「藍戰車」車路士經過上季季中接手嘅杜曹調教下，成功撥亂反正，殺入前4及獲英足盃亞軍，更勇奪歐聯冠軍已證明一切，而且盧卡古快將回巢，如虎添翼。前季英超盟主利物浦，上季因中堅華基爾雲迪積克重創長抖而陣腳大亂，依家佢傷愈復出，猶如強援加盟，仲有新兵伊巴希馬干拿迪隨時候命，前線3叉戟穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴全部留隊，誓要收復山河，新一季「雙紅」鬥「雙藍」爭霸，刺激到暈。