大埔女足劉潤兒膺香港足球小姐

香港足球總會周二（10日）舉辦「香港足球總會分享會暨嘉許禮」，為本年度「香港足球小姐」得獎者揭盅，結果由大埔女足中場劉潤兒奪得。會上亦頒發「女子足球優秀表現獎」及「女子足球傑出發展獎」兩個由有心人士捐款而新設立獎項，為各女足選手和球會的努力作嘉許。

應屆「香港足球小姐」劉潤兒，過去一季作為大埔女足主力，在過去一季賽馬會女子甲組足球聯賽上陣14次，並攻入6球，最終幫助球隊以第6名衝線。對於今次獲獎，劉潤兒表示：「經常聽到以生命影響生命，之後我亦會教導自己球會的青年球員。由於我是從事教育行業工作，我亦希望可以用自己的能力去影響或感染年青球員，令他們喜歡踢足球。希望往後的日子，我可以成為年青球員眼中，一位努力及態度積極的好榜樣。」

此外，公民 (女子)、樂天 (女子)、車路士足球學校(香港) (U18女子)和公民 (U15女子)，亦獲頒「女子足球優秀表現獎」。於剛剛過去的女子甲組聯賽奪得冠軍寶座的公民 (女子)，亦連同港會 (女子)、傑志 (女子)和大聯盟足球學院(女子)，贏得「女子足球傑出發展獎」。

香港足球總會副主席霍啟山先生亦在嘉許禮上分享感受：「感謝各位運動員在過去一年的努力，同時亦感謝各間球會和背後的工作團隊。香港足球總會會一直支持女子足球發展，希望各女子足球員繼續努力，成為香港代表隊成員，為港爭光。」

詳細得獎名單如下：

獎項 得獎者 獎金（港幣）

香港足球小姐 劉潤兒 (大埔) $30000

女子足球優秀表現獎 公民 (女子)、樂天 (女子)、車路士足球學校(香港) (U18女子)、公民 (U15女子) $15000*

女子足球傑出發展獎 港會 (女子)、傑志 (女子)、大聯盟足球學院(女子)、公民 (女子) $10000*

*每隊得獎獲贈獎金