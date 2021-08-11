美斯正式加盟PSG　改着30號波衫

自上周五(6日)爆出美斯離開巴塞隆拿後，世界球壇經歷最動盪1個星期，巴黎聖日耳門(PSG)周三(11日)宣布，美斯同球會正式簽約2年，人工係世界最高嘅3,500萬歐元年薪。美斯轉戰法甲展開足球新旅程，同時亦會轉埋新球衣號碼，呢位阿根廷球王已落實會改着30號波衫。

美斯喺周二(10日)傾妥合約細節後，即同家人飛去巴黎簽約，喺機場獲大批球迷歡迎，場面非常盛大，PSG隨後亦發布加盟影片宣布美斯來投。據報雙方簽約2年，而且有權再續約多1年，美斯除咗有世界最高嘅3,500萬歐元年薪，今次轉會亦有2,500萬歐元簽字費落袋，財政上極為吸引。

不過，美斯目標當然係足球上嘅成就，佢喺PSG官網表示：「我已急不及等展開巴黎新一頁，球會嘅目光同我嘅目標完美融合，我知道呢度嘅球員同職員有幾厲害，我決心為呢間球會同巴黎球迷，建立出偉大嘅事情，實在好想盡快喺巴黎王子球場入面比賽。」

令人意外嘅係，美斯喺法國將會改着30號波衫，據報尼馬本來主動提議讓出10號，但被美斯拒絕，而30號係美斯喺巴塞隆拿出道嗰陣用嘅號碼，今次回歸舊號碼，大有回歸足球初衷嘅味道。PSG獲美斯加盟後，將會組成尼馬+美斯+基利安麥巴比嘅史上最豪華三叉戟，由於美斯自美洲盃後一直未練波，預計最快8月30日作客蘭斯先會首演。