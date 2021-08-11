李慧詩同網民互動　神回應選美問題

在東京奧運場地單車爭先賽摘銅的「牛下女車神」李慧詩（Sarah），今日（11日）在Instagram分享這段期間的生活點滴，感謝香港市民自倫敦奧運起，一直支持自己：「依然相信⋯⋯體育能團結人心。」

34歲的李慧詩，繼2012年倫敦奧運後，再度勇奪銅牌，她連日來在Instagram與網民互動，被問到會否參選香港小姐，及表演什麼才藝時，都幽默回應：「仲有一年俾我考慮喎，可能參加健美小姐、口罩小姐。一邊唱歌一邊跳舞同踩單車。」

Sarah今日再度「現身」，表示未能回答所有問題：「原來99+ request係唔完⋯⋯」但她隨後曬出多張由出發前往東京，到奧運閉幕的珍貴照片。當中可見，「女車神」在備戰期間，不忘放鬆身心，曾「摺紙」、「打乒乓」、「劍球」、「周圍影」及「睇下睇唔睇到富士山」。雖然到過伊豆館很多次，仍有嶄新體驗：「第一次有隔板同口罩，各個代表隊都用隔板掛旗。」

Sarah續貼出一張有人隔著電視屏幕，替她拭淚的照片，感觸寫道：「告訴你你從不孤單。」她表示自己昨日離開選手村後，百感交集：「第三次奧運，每次都有不同體驗，感謝單車，感謝所有並肩作戰的工作人員，感謝你們由倫敦支持我到今天，陪我度過苦與樂。奧林匹克主義三大價值，Excellence、Friendship、Respect，都不能用錢衡量。依然相信⋯⋯體育能團結人心。你哋話呢？」