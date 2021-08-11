車仔死火惡唔出樣　維拉利爾讓客筍爆

一年一度歐洲超級盃將於周四(12日)凌晨喺中立場北愛爾蘭舉行，由上屆歐聯盟主車路士，硬撼歐霸盃冠軍維拉利爾。「車仔」自杜曹接手後明顯守強攻弱，遇上專剋英超兵嘅「黃色潛艇」，今場未必贏梗，加上近年歐超盃經常喺法定時間未分勝負，不妨轉捧讓球客勝。（Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

杜曹上季中途接掌車路士帥印，立刻改打343陣式，先鞏固防守極速止跌，最終聯賽殺上前4，更喺歐聯決賽以1比0擊敗曼城，第二度登上歐洲之巔。

「杜Sir」表明要加強鋒力，尤其係今夏放走老將基奧特後，更需要一位能作支點嘅中鋒，但佢哋班高層喺轉會工作唔太積極，進度慢吞吞，今夏斟唔掂多蒙特神鋒艾寧夏蘭特，陣中嘅譚美阿巴謙亦未符合「杜Sir」要求，好可能會被賣走，就算「魔獸」盧卡古快將回巢，今仗亦未必趕及上陣，預計今場比賽仍會用無鋒陣迎敵，續用「敗家仔」迪姆華拿孭飛，攻力未見提升。

黃色潛艇唔赦英超兵

維拉利爾喺「歐霸之王」艾美利帶領下，上屆首度勇奪歐霸盃，今屆陣容未有大變，除咗謝拉特摩蘭奴、柏高艾卡沙、艾比奧爾等土炮外，昔日喺英超搵食嘅祖安科夫、伊天卡普爾、高基連等仍在陣中。而且艾美利亦曾執教過阿仙奴，對英超球隊唔陌生，難怪「黃色潛艇」喺上屆歐霸兩鬥阿仙奴及決賽面對曼聯，法定時間取得1勝2和，表現絕不失禮。

睇番之前6屆歐超盃，除咗2017年皇馬以2比1擊敗曼聯外，其餘5屆法定時間均告打和，明顯同季初狀態未弗有關，而且喺2015年嗰屆西維爾法定時間逼和巴塞隆拿4比4，領軍嘅正正就係艾美利，預計維拉利爾今仗有力頂住唔輸，受讓就更加捧得過，讓球客勝有計。