美斯記者會：我的目標是歐聯冠軍！

美斯加盟巴黎聖日耳門，完成所有儀式後，周三（11日）亮相加盟記者會。與幾日前哭別巴塞記招相比，此時嘅美斯容光煥發，全個記者會的重心相信是這一句：「我的目標和夢想是再贏一次歐聯，我希望可以在這裏實現夢想。」

美斯將會與尼馬重聚，並會與法國新星基利安麥巴比做隊友，他表示：「這太瘋狂了，我真的很高興，和他們兩人、整支球隊一起，這太難以置信，我現在急不及待去練波，落場比賽，因為我將會和最好的球員同隊，這經歷不可思議。」

對於今次轉投巴黎聖日耳門，他說：「你們知道我為何離開巴塞隆拿，在哪裏度過很長的時間，這個決定非常艱難，但一來到這裏，我感到非常開心，從第一分鐘開始就享受巴黎的時光，因為這是一間充滿雄心的球會。」

對於現在的心情，美斯坦言有點複雜：「上星期在我身上發生的一切都很奇怪，非常艱難，情緒波動很大，我無法忘記巴塞隆拿的生活和經歷，但我也為新生活感到高興。」

美斯的最大目標是再贏歐聯冠軍，但他也明白難度不少：「這並不容易，過去很多次我的球隊都很接近，但都失敗了，巴黎已經做好了準備，有很多新兵，這支球隊很接近贏得歐聯，我是來幫忙的。」

美斯在巴黎並不孤單，因為有尼馬：「我說過，我們是好朋友，他是我加盟巴黎的原因之一，我希望和我的朋友一齊踢波，一齊捧盃。」

對於將來一旦要倒戈巴塞，美斯會如何？他說：「離開巴塞時，我完全不知道要去哪裏，這種感覺很複雜，從小巴塞就是我的家，我知道我會加盟一支強隊，目標贏歐聯的球隊，這也是我的目標，我不知道我們會否與巴塞交鋒，從另一方面來說能夠返回巴塞當然很好，希望屆時球迷能夠入場，當然對我來說，在魯營球場穿別的球衣比賽會是一件很奇怪的事。」