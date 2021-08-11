星級少帥都撬埋　拜仁繼續玩晒！

新一季德甲將會喺今個周六(14日)凌晨開鑼，上季前8位球隊當中，有7隊都換咗教練，令新季充滿變數。不過無論各隊人腳同教練點變，唯一不變嘅可能就係拜仁捧盃嘅結局，隨住星級教練拿高斯文接手，已經上演咗9年嘅「拜仁稱霸德甲」劇目，好可能會連續第10年上演。

上季拜仁無論主場同作客成績都係第1，最大對手RB萊比錫近年來勢洶洶，不過拜仁作風係「盡收德甲兵器」，將RB萊比錫教練拿高斯文撬走之外，仲買埋對方後防核心烏柏美卡奴，直接將爭標大敵最強嘅兩件武器收為己用，加上上季破紀錄入41球嘅羅拔利雲度夫斯基，以及湯馬士梅拿、基拿比、紐亞等猛將，實力可以用「超班」嚟形容。

多蒙特隨時爆驚喜

RB萊比錫可唔可以保持近年升勢係未知數，不過多蒙特就最有機會為拜仁製造多少壓力，佢哋上季中經過換帥動盪後，最終拎到第3名，今季由評價甚高嘅馬高路斯執教，雖然有查頓辛祖離隊，但成功留用王牌前鋒艾寧夏蘭特，已經係實力保證，加上簽入荷蘭前鋒當耶爾馬倫，成績預期會比上季有進步。

德甲中游集團實力平均，禾夫斯堡、法蘭克福、利華古遜、慕遜加柏同柏林聯都有一定實力，但除柏林聯之外，其餘4隊都換咗教練，穩定性同磨合速度會係邊隊搶到歐洲賽席位嘅關鍵。下游方面，上季雲達不來梅同史浩克04兩支老牌球會降落德乙，升班嘅波琴同格雷特霍夫都未見有大事增兵，護級戰肯定難打。