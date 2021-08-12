鯨魚跌Watt　撐水手主場贏波

周四(12日)有場日職獨腳戲，由2哥橫濱水手主場迎戰排第6嘅名古屋鯨魚。兩隊今季成績唔曳，近年交手亦互有勝負，不過論近況水手肯定較佳，佢哋近8場聯賽錄得7勝1和，相當可靠，相比之下鯨魚踢完亞冠盃後跌晒Watt，聯賽兩連敗，水手今仗有埋地利，睇好主勝。（有線661及601台周四晚6時直播）

現時日職川崎前鋒喺榜首遠遠拋離，水手則排第2。事實上水手今季演出穩定，開季至今僅兩敗，對上一次聯賽輸波要數到5月中不敵鹿角，近8仗聯賽就錄得7勝1和佳績，包括贏過另一前列球隊鳥棲砂岩，更重要係佢哋讓盤遠較前鋒溫和，深受捧場客關注。

水手攻擊鐵三角有料到

奧運結束後，水手主力前鋒前田大然已歸隊並喺上場後備上陣，配合巴西外援馬高斯祖利亞及剛傷愈嘅荷西艾爾巴，攻力有保證，上述兩位外援喺上仗都有波入，預計呢個攻擊鐵三角今仗繼續嚟料。

鯨魚今季成績本來唔曳，不過為應付亞冠盃，已經連續5場聯賽失分，而且僅攻入1球，反映球隊受到雙線作賽影響。佢哋踢完亞冠盃返聯賽兩連敗，上仗淨吞榜末FC橫濱兩蛋尤其令人失望，當中擺烏龍嘅後衞中谷進之介仍然獲意大利籍教練費卡丹迪重用，現時可謂攻不銳、守不穩，今仗作客2哥水手再輸唔奇。

直播表

周五6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 名古屋鯨魚

有線661、601台

周六凌晨零時 歐霸盃 赫爾辛基 Vs 尼菲治

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周六1:00am 歐霸盃 安羅科薩斯 Vs 維也納迅速

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周六2:00am 歐協聯 哥本哈根 Vs 普夫迪夫火車頭

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周六6:15am 南球盃 利加大學 Vs 帕拉尼恩斯

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周六8:30am 自由盃 富明尼斯 Vs SC巴斯隆拿

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