伍家朗分享東奧見聞　大曬「戰利品」

香港羽毛球一哥伍家朗周三晚（11日）在Instagram直播，分享東京奧運見聞。他自爆，把印有「Tokyo 2020」的選手村棉被帶回香港留念，又大讚危地馬拉對手哥頓「好有火」。

伍家朗在東京奧運分組賽「爆冷」出局，卻收穫無數支持，周三（11日）晚直播，高峰時期有過萬人觀看。不少網民好奇選手村的起居飲食，家朗一一回答，形容紙板床「舒服」、「硬淨」，雖然棉被較薄，仍像2016年里約奧運般，將之帶回香港留念。至於自助餐，由於菜式一模一樣很快「食厭」。他自稱「好乖」，只喝果汁、茶或咖啡，不喝可樂。

家朗還提到，在分組賽淘汰自己的危地馬拉老將哥頓，指對方在缺乏資源下，一路堅持到34歲，非常佩服：「他一上場就好有火，看著他一場一場贏，真的替他開心。」搞笑的是，家朗主動follow哥頓Instagram，對方卻沒「回追」，讓他慨嘆「食檸檬」。

完成奧運後，大部分港將轉赴中國參加全運，但家朗透露，自己需要一段時間調整狀態，故會留在香港訓練，準備10月的歐洲賽。