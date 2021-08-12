賓福特神射手大爆發　力爭入選英格蘭

周六(14日)凌晨英超揭幕戰，將由賓福特主場對阿仙奴，雖然賓福特係新升班球隊，但陣中不乏猛將，最受矚目一定係前鋒艾雲東尼，呢位25歲射手上季英冠常規賽轟入31球，獲得神射手殊榮，佢要喺英超證明實力，爭取入選英格蘭國家隊。

艾雲東尼曾於2015至17年效力紐卡素，但只曾於英超上陣2次，其餘時期被外借去多支英甲球隊，3年前正式轉投當時仲喺英甲打滾嘅彼德堡，效力2季合共射入49球，上年夏天被賓福特以500萬鎊收購。

呢位前「英甲仔」以蔗渣價錢踢出燒鵝味道，上季英冠上陣45場射入31球，並於升班附加賽再入2球，協助賓福特取得英超席位。

賓福特領隊法蘭克揚言，艾雲東尼有能力射破阿仙奴大門，相信今季英超第1個入球，將由佢製造。

值得一提，雖然艾雲東尼喺英格蘭出世，但有權選擇代表牙買加國家隊，牙買加足總亦正在力邀佢加盟。不過，艾雲東尼比較想代表英格蘭，如果佢可以喺英超有好表現，話唔定會獲英格蘭主帥修夫基徵召，出戰下月世界盃外圍賽。