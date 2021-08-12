內地新冠疫情未止　全運會群眾賽事延遲舉辦

內地爆發新一波新冠疫情至今，多個省市仍有零星疫情。國家體育總局辦公廳周四（12日）在網上公布，決定推遲舉辦第14屆全運會的「群眾賽事」活動，賽事活動恢復時間另行通知。另強調各單位要充分認識本次疫情形勢的嚴峻、複雜性，嚴格履行疫情防控工作主體責任。

通報指出，鑑於全國多地發現本土確診病例，致防控工作帶來不確定性和嚴重性。當局遂根據《體育總局統籌推進新冠肺炎疫情防控與體育工作領導小組關於進一步加強總局系統體育賽事和活動疫情防控工作的通知》，以及經過上月30日領導小組的會議精神，為了減少人員流動和聚集帶來的風險，經研究決定推遲今屆群眾賽事活動。

國家體育總局要求，截至目前尚未進行的群眾賽事活動（不含線上賽事活動）推遲舉辦，各項目完賽時間可放寬至全運會閉幕之前，如因疫情或安全問題未能完成的項目，將列為2022年全國群眾單項體育賽事繼續舉行。據了解，本屆全運會群眾賽事活動項目分為比賽類和展演類，其中比賽類包括乒乓球、羽毛球、籃球、圍棋、象棋、中國式摔跤等群眾參與性強、普及面廣的項目；展演類則包括廣播體操、健身氣功、太極拳等。

全運會全稱是「中華人民共和國全國運動會」，由中國國家體育總局主辦，每4年舉辦一次，一般在奧運會結束後一年舉行，今年原訂於9月15日至27日進行。參賽單位包括中國各省級行政區、解放軍、行業體育協會等，以奧運會比賽項目為基本設置項目的綜合性運動會。