輪流轉！皇馬巴塞崩壞　馬體會趁機開拓王朝

新一季西甲周六(14日)凌晨拉開戰幔，但兩大「西超」班霸巴塞隆拿同皇家馬德里，不約而同放走各自嘅隊長美斯同沙治奧拉莫斯，某程度印證球隊風光不再，上季打破佢哋壟斷嘅馬體會，分分鐘食住個勢繼續坐大，開拓新王朝。

無論從歷史延續落嚟嘅恩怨，定近10年美斯同Ｃ朗「球王之爭」，巴塞及皇馬一直係帶動西甲前進嘅「火車頭」。隨住Ｃ朗3年前轉戰意甲，再爆發新冠肺炎，嚴重影響球隊收入，「銀河艦隊」都要勒緊褲頭，連續兩個夏天轉會窗都冇重磅收購，加上換血唔成功，莫迪歷、卻奧斯及沙治奧拉莫斯等老將踢到殘晒，導致上季四大皆空，主帥施丹亦要落台。

勢估唔到當沙治奧拉莫斯願意減薪續約，會長皮里茲卻唔領情，令呢位隊長毅然轉投巴黎聖日耳門。今夏回巢嘅老帥安察洛堤「限米煮限飯」，都冇乜辦法。

巴塞嘅情況更加惡劣，呢支班霸近年被前會長巴度美奧亂使錢入次貨，搞到總薪酬支出高企，超出西甲上限，加上清洗冗員進度欠佳，連累新簽入嘅迪比及阿古路仲未可以註冊，甚至被迫放棄同球王美斯續約，眼白白睇住佢轉投巴黎聖日耳門。

失去呢位隊長，除咗冇咗每季坐底30粒嘅入球保證，一直圍繞佢嘅戰術亦要推倒重來，仲未計佢場外為巴塞帶來嘅廣告贊助，影響極為深遠，若然勉強要小將柏迪及安素法迪接班，恐怕弄巧反拙。

施蒙尼留隊穩軍心

相比之下，上季力壓「皇巴」勇奪聯賽冠軍嘅馬體會，陣容未有大變，蘇亞雷斯、佐治高基及奧比歷等骨幹仍在陣中，加上羅致喺美洲盃表現出色嘅阿根廷中場迪保羅，主帥施蒙尼續約3年更係穩定軍心。隨住「皇巴」星光黯淡，「床單兵團」大有機會開創屬於佢哋嘅新時代。