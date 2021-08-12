港超聯　新季變動小　理文目標要Dream Big

為備戰新球季，港超聯球隊理文周四（12日）於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）展開首課正式操練。理文今季陣容變化不大，只有3名新援加盟，主教練陳曉明直言今季將會「Dream Big」，期望劍指各項賽事的冠軍。

理文上季獲聯賽季軍，即將踏入第4季領軍的主教練陳曉明直言今年目標會訂得更高，期望劍指聯賽，甚至各項盃賽冠軍：「過去2季有少少唔好彩，往往都係球隊狀態最好個陣，賽季突然停咗，之後狀態就恢復唔到之前水平。」他相信今年球員經驗更好，加上後備、正選球員實力差距縮窄，穩定性絕對會提高。

除了爭奪聯賽冠軍外，理文於「亞協盃」分組賽亦以3戰全勝姿態順利晉級，早前抽籤更輪空跨區4強，直接打入跨區決賽，有望爭奪今屆「亞協盃」總決賽席位，「曉明Sir」更揚言今次會「Dream Big」：「賽制嚟講比之前容易咗，咁啱今次又有運氣晉級，希望入到總決賽挑戰西亞球隊。」

「球隊肯定會野心更大，始終上季菁英盃分組賽首名出線，避過咗2隊強隊，諗住起碼入到決賽；另外聯賽其實都有得爭，但突然有一段時間陷入低潮，賽程緊密下又有球員傷成半季。」受疫情及其他因素影響，理文上季未有冠軍「落袋」，「曉明sir」認為只要今個賽季完整的話，理文實力絕不容忽視：「好似我哋今日開操，距離開季第一場都仲有1個月時間，對比之前可能1、2個禮拜就要開波，跟本就係殺到埋嚟再睇下點解決，希望今年球季可以完整啦，可以令我哋打出部署。」

理文新賽季主力陣容變化不大，暫時只有中場迪高以及後衞翁煦濤2名新援加入，兩人亦有出席是日操練。「曉明sir」解釋前者是填補沙普夫離隊後的空缺，而後者則主要出戰「菁英盃」賽事。另外他又透露球隊已物色一名外援前鋒，但因疫情下手續繁複，因此未知何時歸隊，惟基本上已落實24人大軍名單：「我哋絕對唔係唔滿意洛迪古斯表現，以往球隊都仲有嘉恆互相替補，但舊年就要用基華尼頓串演，始終唔係最理想情況，依個前鋒係會偏Target Man少少。」