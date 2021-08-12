乒總申請沙田建乒乓球訓練中心

剛贏得東京奧運銅牌的香港女子乒乓球隊成員李皓晴、杜凱琹及蘇慧音，周四(12日)聯同教練李靜、男子隊代表黃鎮廷及林兆恒，岀席恒生銀行及香港乒乓球總會合辦的記者會，分享得獎感言，眾人對於政府加強支援運動員表示支持。香港乒乓球總會主席余國樑透露，政府在奧運前同意興建可容納30張球桌的乒乓球訓練中心，有望加強青少年培訓發展。

香港女子乒隊在東奧團體銅牌戰擊敗德國，贏得香港在該項目首面獎牌，教練李靜表示，這面獎牌意義重大：「中國贏金牌，正常；東道主日本得銀牌，正常；但香港得銅牌，等於贏了金牌，因為全世界爭這面獎牌。」當日贏下2場單打的蘇慧音一戰成名，其社交網站Instagram追蹤者數目已急升至全隊最高的4萬人次，成為港人新寵兒。得知奧運期間有大量市民於商場看大電視直播，為香港運動員打氣，蘇慧音坦言很感動：「有人傳商場現場照片給我看，他們說，Mirror令這麼多人聚集商場之後，都未試過這麼多人聚集一起。原來好多香港人都支持香港運動員，這令我們比賽時更有衝勁。就算輸，都要輸得精彩，要完全展現體育精神，才對得住香港市民的支持。」

香港隊今屆奧運取得驕人成績，對運動員的支援亦成為關注，政府宣布擴建體院大樓、撥款增添器材，另外為照顧學運動員需要，要求8大院校提供更具彈性的學習安排等。對此，現就讀香港教育大學的李皓晴和杜凱琹表示歡迎，後者認為繼續學業有助開闊思路，而幾位乒隊成員都期望擴建體院的乒乓球館，追上國際水平。教練李靜指：「球枱多，自然更多實戰機會，不用再4人圍着一張枱打。」首次岀戰奧運的林兆恒認為，比賽場地與訓練場館差距頗大，會影響球速，假如場館擴建，相信會更易適應比賽場地。至於如何追上日本的水平，香港「一姐」杜凱琹表示，與中國隊集訓為最有效方法。

香港乒乓球總會主席余國樑透露，爭取超過十年，政府在奧運前同意興建乒乓球訓練中心，選址沙田多石街：「目前審批程序進行中，希望盡快動工，可以在來年落成。預計訓練中心可容納30張球枱，讓青年球員入體院之前的階段有更佳準備。」

香港乒隊球員目前正在隔離，李靜指，港隊將為9月底的亞錦賽及11月的世錦賽作準備。