港超聯　加盟理文　翁煦濤：想有一番作為

理文周四（12日）正式復操，球隊今季引入的新援並不「貴精不貴多」，除中場迪高及一名尚未抵港的外援前鋒外，亦簽入前愉園後衞翁煦濤，為來季「菁英盃」做好準備。對於由失業球員轉眼成為理文一員，新球季將穿上31號球衣的「翁仔」，表示心情相當興奮，希望有一番作為，將來能夠繼續留在球壇上。

「當然開心，諗唔到可以重返球圈，理文畀咗咁好嘅機會我，可以繼續踢波，心情係好興奮，好似當初第一次踏入港超嘅嗰種感覺。」今日首次現身理文操練的翁煦濤，賽後笑著回答記者提問。

21歲的翁煦濤上季在愉園上陣次數不多，季尾甚至未獲躋身大軍名單，今季在舊球會愉園退出港超後更一度面臨失業，如今能夠加盟理文，他表示會好好珍惜：「想喺度做番啲成績出嚟先，始終自己咁年輕，好想有一番作為，呢度個個都好有經驗，好想自己有得踢之餘，都可以爭取正選位置。」

舊東家愉園志在培育年青球員，相反新球會理文卻是爭標份子，「翁仔」承認兩隊有一定分別：「雖然第一次練波感覺都比較輕鬆，但都會有啲壓力，始終呢度係爭標組，設備同訓練模式，都會比愉園更先進更科技化。」他承諾自己來季會更勤力，希望盡快重拾狀態。