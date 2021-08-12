印度「摔跤家族」女將3項違規　被罰停賽

電影《打死不離三父女》把印度摔跤運動搬上大銀幕，也讓「Phogat家族」聲名大噪。惟家族一員Vinesh Phogat，早前出戰東京奧運後，卻被指控3項違規行為，被印度摔跤協會停賽處分。

26歲的Vinesh Phogat來自「Phogat家族」，她兩位堂姐在父親培養下，成為世界頂尖摔跤手的故事，曾被搬上大銀幕，讓整個家族聲名大噪。Vinesh Phogat戰績彪炳，曾勇奪2018年雅加達亞運金牌，早前參加東京奧運53公斤級自由式，也被視為奪標熱門，卻在8強止步，讓人大跌眼鏡。

雪上加霜的是，她還被指控3項違規行為，包括拒絕與隊友共用一間選手村房間；拒絕與隊友一起訓練；及未有穿著國家隊制服參賽。

印度摔跤協會表示：「她不與其他女子選手互動，是因為擔心新冠肺炎。她與教練是由匈牙利飛往日本的，其他人則由印度出發。」雖然理解原因，協會仍斥責道：「這些嶄露頭角的女孩，以為自己是明星，可以做出這種事，但她們應該知道，自己是代表國家。」Vinesh Phogat被罰停賽，或會缺席10月的世錦賽。