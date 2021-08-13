【官宣】盧卡古再上車　破累積轉會費紀錄

連奪歐聯同歐超盃冠軍嘅車路士，周五(12日)宣布簽入比利時前鋒盧卡古，據報轉會費約9,750萬鎊。28歲嘅盧卡古2011年首次加盟車路士未受重用，估唔到10年後再次「上車」仲破埋紀錄，連埋今次轉會，盧卡古歷來累積轉會費達到2.85億鎊，超越尼馬同C朗拿度成為史上累積轉會費最高球員。

盧卡古今次由國際米蘭回巢，據報簽約5年，人工為除稅後20萬鎊周薪。呢位比利時前鋒10年前由安德列治加盟車路士後，先後被外借去西布朗同愛華頓，3年來只係踢過10場聯賽就被賣走，今次重返史丹福橋球場，領隊杜曹就大讚佢係世界最頂尖中鋒：「盧卡古就好似艾寧夏蘭特、羅拔利雲度夫斯基同哈利卡尼，係個真正嘅9號。」

盧卡古職業生涯5次轉會都牽涉高昂轉會費，車路士10年前用1,000萬鎊向安德列治收購，之後以2,800萬鎊賣畀愛華頓，2017年曼聯用7,600萬鎊將佢收購，2年後再以7,400萬鎊賣去國際米蘭，今次重返車路士轉會費更加接近1億鎊，令佢累積轉會費達2.85億鎊，一口氣超越尼馬(2.7億鎊)同C朗拿度(1.92億鎊)，打破累積轉會費最高紀錄。