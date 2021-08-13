西甲開咧　華倫西亞打「基」旺開大

星期五晚有新一季西甲揭幕戰，華倫西亞主場對基達菲。華倫西亞踢法有前無後，上季38場聯賽入咗50球，但同時失咗53球，中場卡路士蘇拿繼續留隊，佢上季西甲射入11球，華倫西亞進攻力有保證；基達菲上季只係勉強護級成功，實力同華倫西亞有距離，特別係防守比較差，上季19場聯賽作客，失咗30球，再睇埋雙方近4次對賽，總入球都係3球或以上，中位數2.5球嘅入球大，值得買入。 ‧阿King

直播表

周六2:30am 德甲 慕遜加柏 對 拜仁慕尼黑

開電視77台、now 661/601

周六2:30am 蘇聯盃 格拉斯哥流浪 對 鄧弗姆林

有線654/614台、now 638

周六3:00am 英超 賓福特 對 阿仙奴

now 621/611

周六3:00am 西甲 華倫西亞 對 基達菲

now 632

周六3:00am 法甲 羅連安特 對 摩納哥

有線655/615台、now 639/714

周六10:30am 美職 聖荷西地震 對 溫哥華白帽

有線654/614台、now 638