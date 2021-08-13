時隔18個月再踏征途　曹星如出擊鬥全運

「第14屆全國運動會」將於下月展開，香港拳擊總會周五（13日）宣布，曹星如將出戰男子57公斤級別賽事。這將會是「神奇小子」繼去年出戰東京奧運資格賽後，再次代表香港拳擊隊參賽。

全運會拳擊項目將於9月8日至21日在西安榆林職業技術學院體育館舉行，曹星如（Rex）將於8月16日提前出發，先在深圳隔離21日，再乘直航機到西安，並入住鄰近場館的賽會指定酒店。

有7年職業賽經驗的曹星如2018年宣布，為追求奧運夢轉戰業餘拳擊，可惜他在去年3月約旦舉行的東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽8強止步，錯失奧運入場券。不過這位34歲拳手未打算退役，現時積極訓練，並以全運及來年亞運為目標。

全運會將於9月15至27日於中國陝西舉行，由於內地疫情未受控，國家體育總局辦公廳周四（14日）宣布，推遲舉辦第14屆全運會的群眾賽事活動（非專業運動員參加之賽事），曹星如及其他香港運動員參加的競賽項目，暫時不受影響。

香港拳擊總會體育幹事楊浩表示Rex現時備戰情況理想：「由於疫情原故，Rex一直在香港進行訓練，最近他的狀態不俗，期望在全運會能發揮出應有的實力，以明年亞運會獲取佳績為目標。」